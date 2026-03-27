「写真や色味などパッケージデザインにもこだわりました」と話す中村翔太さん＝福岡市中央区「若い人たちに当社のルーツであるパスタ専門店の味を知ってほしい」。ピエトロが2024年3月に発売したパスタソース「ピエトロあえるだけパスタソース」シリーズが好評だ。25年4〜12月の売上高は前年同期比で約8割伸びた。ヒットの秘密を商品企画を担当する中村翔太（なかむら・しょうた）さんに聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）