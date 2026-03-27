セは阪神の２連覇、パはソフトバンクの３連覇か――。本紙専属評論家・伊原春樹氏が、２７日にセ・パ同時開幕を迎える今季ペナントレースを大胆予想した。２月には沖縄、宮崎のキャンプ地を自ら視察し、各球団首脳から直接情報を収集。さらにＷＢＣで離脱していた選手たちのコンディションやオープン戦の戦いぶりも踏まえ、今季の順位を占った。【セ・リーグ】１位・阪神２位・巨人３位・中日４位・広島５位・ＤｅＮＡ６位・ヤク