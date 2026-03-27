日本相撲協会は２６日、弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）の処分を協議する臨時理事会を４月９日に実施すると発表した。広報部長の藤島親方（元大関武双山）によると、コンプライアンス委員会が協会に提案する処分案をまとめているという。伊勢ケ浜親方は協会に自ら報告。２月２４日に伯乃富士と事情を知る幕内錦富士とともに協会の事情聴取を受け、２７日に大阪市内で謝罪を口にした。春場所