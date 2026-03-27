◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦大垣日大1―3山梨学院（2026年3月26日甲子園）大垣日大（岐阜）は16年ぶりの8強入りを逃した。初回に竹島黎乃（2年）が右翼ポール直撃の先制弾。「甲子園で本塁打を打つのが目標だったのでうれしい」。幸先良く先制も、先発・谷之口翔琉（3年）が6回に追いつかれ、7回1死満塁のピンチで救援した2番手・太田光洋（3年）が2死から中前に決勝の2点適時打を浴びた。1回戦で188球投