ＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」続編のロケのエキストラ募集をめぐり、応募者が殺到するハプニングが２６日、起きた。ＴＢＳが社運を賭ける同作ではすでに?公安警察１００人ロケ?が敢行されたといい、スケールの大きさがうかがえる。「ＶＩＶＡＮＴ」続編の公式Ｘ（旧ツイッター）が２６日夕更新され、同作のロケが５月１日、埼玉・行田市で行われるため、３０００人の弔問客役のエキストラをメールで募集したところ、「予想を