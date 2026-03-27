阪神・村上頌樹投手（２７）が、宿敵相手の大役にも自然体を強調した。２６日に東京ドームで行われた全体練習ではマウンドの傾斜や足元の感触を入念に確認。先発を務める２７日の開幕戦に向けて最終調整を行った。藤川球児監督が「勝負師として挑戦していく姿を楽しみにしてます」と期待を寄せる中、右腕も「勝負の世界ですし、そういう姿を見せれたらいいなと思います。開幕投手に選んでもらえたので、いい姿で恩返ししたいな