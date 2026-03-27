ＷＷＥ殿堂者の息子で世界タッグ王者だった元プロレスラーが、最大１８５年の懲役刑を逃れて話題を呼んでいる。ＷＷＥで活躍した?ミリオンダラーマン?ことテッド・デビアス（７２）の次男、テッド・デビアス・ジュニア氏（４３）はノア留学を経て、２００７年から父と同じくＷＷＥに参戦。現・統一ＷＷＥ王者コーディ・ローデスとのコンビで世界タッグ王者を獲得するなど１３年に退団するまで、メインロースターとして存在感を