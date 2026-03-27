開幕前夜に、早くも火花が散った。福岡移転後初のリーグ３連覇を狙うソフトバンクは２７日の開幕戦（みずほペイペイ）で日本ハムと激突。２６日の前日会見で、小久保裕紀監督（５４）は「新庄監督が就任されて５年目。すべての面において集大成。育ててきた選手たちがいよいよ脂が乗ってきていると感じる」と警戒感をあらわにした。さらに「この２年間の対戦はほぼ五分。もう強敵に違いない。今年の印象としては、有原が移籍した