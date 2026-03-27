知的で洗練された雰囲気が魅力のネイビーは、上品さやきちんと感を取り入れたい大人にぴったりのカラー。そんなネイビーのジャケットを【GU（ジーユー）】で発見しました。今回はおしゃれスタッフさんによる「ジャケット着回し術」をご紹介。デニムパンツやティアードスカートに合わせたり、レッドを差し色にした旬のフレンチプレッピースタイルにも注目です。ぜひ春コーデ