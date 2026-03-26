軽トラックの代表格、スズキ・キャリイ。スズキがラインアップするモデルとして1961年に登場し、最も長く販売されている軽四輪トラックだ。そのキャリィがモデルチェンジされ、2026年1月から販売されている。精悍でスタイリッシュになったフロントフェイスを手に入れ、キャリイ／スーパーキャリイともに人気モデルになることは間違いない。 そんな新型キャリイをカスタムするうえで、まず考えたいのが荷台まわりだ。