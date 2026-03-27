大阪・読売テレビは２７日、３０日にスタートする朝の情報番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（平日・前５時）の４月３日のゲストとして、フリーの宮根誠司アナウンサーが出演すると発表した。番組メインＭＣの西山耕平、林マオ、中村秀香の３アナウンサーは、そろって宮根アナの薫陶を受けている。冠番組で９月末に放送終了する「情報ライブミヤネ屋」（平日・後１時５５分）で西山アナはリポーター兼ディレクター兼助