巨人の開幕投手を務めるドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２６日、１年目のシーズンに挑む現在の心境をスポーツ報知に激白した。２７日の阪神戦（東京Ｄ）で６４年ぶり３人目の新人開幕投手に抜てきされたサウスポーは、「逃げ腰にならない」と「貯金５」の誓いを立てて大舞台に臨む。１９６２年に、ルーキーで開幕投手を務めた先輩・城之内邦雄さんからのエールも力に、昨年のリーグ王者に全てをぶつける。（