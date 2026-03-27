◆ファーム・リーグ西地区オリックス１ー４阪神（２６日・杉本商事バファローズスタジアム舞洲）オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２６日、ファーム・リーグの阪神戦（杉本商事ＢＳ）に先発した。３回途中３失点も「結果は気にすることなく投げられた」と収穫を強調。１回を１８球だった２１日のオープン戦・阪神戦（京セラＤ）から４５球と球数を増やし、最速も１４６キロを計測した。ＷＢＣから１６日に帰国した。今はＮ