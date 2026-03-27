巨人の坂本勇人内野手（３７）が２６日、プロ２０年目のシーズン開幕に向けて打倒・虎への決意を示した。オープン戦で打率２割９分と結果を残し、球団単独２位となる１８度目の開幕スタメンが決定的。阿部慎之助監督（４７）に並んで東京Ｄ出場歴代１位の１０１９試合目となる大一番に臨む。阿部監督は、昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの遺品を身につけ“ミスター魂”で開幕星を狙う。開幕戦ではオレンジに染ま