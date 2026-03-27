広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が２６日、球団初の新人開幕１番として中日・柳攻略の先陣を切る覚悟を示した。２７日の開幕戦・中日戦（マツダ）で「１番・中堅」で出場することが確実なルーキー。マツダで全体練習に参加し「他にも外野手がいる中で、打たないと意味がない」と気合を入れた。オープン戦は１２球団最多２１安打を放ち、打率３割２分３厘は同２位。文句なしの結果を残し、リードオフマンを