ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が思い出の地で監督初勝利を狙う。２６日に横浜スタジアムで行われた開幕前日練習。三塁ベンチ前から左翼席へ視線をやると「オレ、初ホームランここや。第１号」と声のトーンを上げた。８６年６月１２日の大洋（現ＤｅＮＡ）戦４回、門田から左中間に初アーチをかけ、２００本塁打（９３年１０月３日）も横浜の地だった。「縁起がいいかわからんけど…」と言いながら、まんざらでもなさそうだった