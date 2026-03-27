◆センバツ第８日▽２回戦山梨学院３―１大垣日大（２６日・甲子園）仲間のために何ができるのか。山梨学院の主将・菰田陽生（３年）は、それだけに集中した。９回２死二塁。中堅手のグラブに白球が収まると、跳ねるようにベンチを飛び出した。初戦で左手首を骨折した影響でプレーはできなかったが、声を張り上げて仲間を鼓舞。２年ぶりの８強入りを決め、「チームをどうやって勝たせるか。どれだけ楽にさせられるかを考え