オリックス・岸田護監督（４４）が２６日、就任２年目の戦いに向けて「ベネズエラ野球」の体現にイメージを膨らませた。京セラＤの全体練習後、春季キャンプから力を入れてきた走塁面の取り組みを総括。「ベネズエラさんを見ていても分かる。どうやって次の塁まで１個進めるのかが大事」と、ＷＢＣで初優勝した戦いぶりを「お手本」に掲げた。侍ジャパンを破った準々決勝では、８回無死二塁からけん制悪送球の間にリードを３点