阪神・藤川球児監督（４５）が２６日、ドラ１左腕の竹丸攻略のキーマンに高卒５年目の若虎を指名した。巨人との開幕戦を控えた前日会見。敵将の阿部監督の隣で「森下、佐藤、大山、中川。この３、４、５、６で勝負をかけたいなと。挑戦者として、竹丸投手に向かっていきます」と力強く宣言した。不動の中軸とともに名前が挙がった２２歳の中川は、指揮官の秘蔵っ子。オープン戦１５試合で打率３割１分、２本塁打と７打点はチー