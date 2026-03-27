２７日の巨人との開幕戦（東京ドーム）に「６番・左翼」で先発予定の阪神・中川勇斗（はやと）捕手（２２）が２６日、同球場で行われた前日練習にトップ４ミリ、サイド２ミリの丸刈り頭で臨んだ。「気合は入っている。いつも通り、思い切っていくだけだと思う」と表情を引き締めた。京都国際から２０２１年ドラフト７位で阪神に入団し、今年で５年目。オープン戦１５試合で打率３割１分、２本塁打、７打点と結果を残して「目標