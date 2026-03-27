米米CLUBが1992年に発表したJ-POPの金字塔「君がいるだけで」が、発売から34年の時を経た今年、ボーカルの石井竜也とタイのミュージシャンによるコラボレーション曲「君がいるだけで（Because of You）2026 Thai-Japanese Version」として新たに配信リリースされた。【動画】米米CLUB「君がいるだけで」40th Special Ver.ミュージックビデオ同コラボレーションプロジェクトには、米米CLUBのフロントマンである石井のほか、タイ