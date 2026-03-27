◇サッカー国際親善試合日本ースコットランド（2026年3月28日グラスゴー）日本代表MF伊東は24年9月の中国戦以来となる国際Aマッチ弾を狙う。得点した試合は13戦全勝。“神話”を14試合に伸ばせば岡崎慎司の13試合を抜いて単独最多となる。所属するゲンクでは代表合流直前の試合で今季4点目を記録。いいイメージを持って今合宿に入った。国際Aマッチ通算66試合出場は今回のメンバーで最多。「プレーでしっかり引っ張って