◇サッカー日本代表練習（2026年3月25日英国ダンバートン）日本代表MF三笘はスローインの形を確認するゲーム形式のメニューで左シャドーに入った。左ウイングバックでの先発が多いが、故障離脱中の南野（モナコ）、久保（Rソシエダード）の不在もあり2列目でプレー。左シャドーは昨年9月のメキシコ戦で得点を奪いに行った終盤に経験するなど、過去にも攻撃のオプションとして起用されている。「攻撃でやりたいことはある程