嵐・二宮和也とお笑いコンビ・千鳥のノブが出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ』（毎週金曜後7：00〜後7：56）が、4月17日から放送される。それに先立って、メインビジュアルが公開された。【番組カット】ラスト放送…集結したニノさんファミリー同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映