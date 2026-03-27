読売テレビは27日、新たに放送開始する朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（30日スタート／毎週月〜金前5：00〜）の4月3日放送回に、フリーアナウンサーの宮根誠司が出演することを発表した。【画像】出演アナずらり！『テッパン朝ライブ じゅーっと！』MV同局にとって新しい朝番組を開始するのは、2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん！』以来16年ぶり（ZIP!内ローカルパートの「ZIP!かんさい」を除く