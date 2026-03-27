アメリカのベッセント財務長官はイランへの軍事作戦をめぐり、石油市場には十分な供給があるという認識を示したうえで、今後、エネルギー価格が低下するという見方を示しました。ベッセント財務長官「安心を実感するよりも前にエネルギー価格は下がり、インフレ率も低下するでしょう」ベッセント財務長官は26日、ホワイトハウスで開かれた閣議で、石油市場には十分な供給があり、湾岸地域の船舶の航行も活発化しているという認識を