丹沢大山の複数の山小屋で、消火器の盗難被害が2024年末から相次いで発生している。神奈川県は警告表示や転売防止の塗装など対策を講じたが、2025年にも再び盗難が続いた。これまでに7個が盗まれ、一部山小屋では消火器が未設置のままだという。過去に山火事発生もあったことから、県は「返してほしい」と強く呼びかけている。「正直ショック」相次ぐ消火器窃盗赤い文字で「盗むな！」と書かれ、ぎょろりとした目玉マークがにらみ