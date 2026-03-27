28日にLeminoとWOWOWで放送開始するドラマ「ストーブリーグ」に出演する女優長濱ねる（27）がこのほど取材に応じ、初挑戦となる球団フロントスタッフ役への思いを語った。韓国で高視聴率を記録して話題となった同名作の日本版で、万年最下位のプロ野球チームを競技未経験のGM（ゼネラルマネジャー）を中心に立て直すスタッフたちの奮闘を描く。長濱は主演の亀梨和也演じるGMと衝突しながらも、強い責任感と情熱で愛する球団「ドリ