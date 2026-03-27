レジェンドの退団がついに決まった。以前から騒がれてきた後釜探しも本格化することになる。遠藤航が所属するリバプールは３月24日、大エースだったモハメド・サラーが今シーズン限りで退団することを発表。2017年に加入してからゴールを量産し、数々のタイトル獲得に貢献してきたエースが、アンフィールドを去ることになった。その存在の大きさから、穴を埋めるのが容易でないことは周知のとおりだ。当然、その後任となる選