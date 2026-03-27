モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が26日放送のテレビ朝日系「ダイアンユースケの犬が言うてます」（木曜前2・55）に出演。これまでに交際した人の中で“一番のクズ”を明かした。「可愛い犬がいる空間なら、聞きにくいことも聞けるのでは?」という環境で、踏み込んだ質問をするもので、「これまで付き合った男の中で一番のクズは？」という質問に答えたもの。みりちゃむは「私、4股されたりとかありました」と言い