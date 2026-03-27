イランが事実上封鎖している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は戦闘停止に向けた協議を受けて、イラン側が10隻の石油タンカーの通過を認めたと明らかにしました。アメリカトランプ大統領「イランは『さらに2隻通過する』と言っていたが、結果、10隻が通過した」トランプ大統領は26日、戦闘停止をめぐる協議を受け、イラン側が友好的な姿勢を示すためとして、あわせて10隻の石油タンカーのホルム