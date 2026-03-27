◇フィギュアスケート世界選手権第1日（2026年3月25日チェコ・プラハ）開幕し、女子ショートプログラム（SP）は今大会で現役を引退するミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（25＝シスメックス）が今季世界最高の79・31点で首位に立った。2年ぶりで日本勢最多となる4度目の優勝を27日（日本時間28日）のフリーで目指す。前回3位の千葉百音（20＝木下グループ）は自己ベストの78・45点で2位、ミラノ五輪銅メダルの中井亜