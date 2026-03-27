ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は4日目を迎える。注目は11Rだ。桐生がそつのない運びから的確に先マイを決めて押し切る。宮地は差しに照準を定めて舟を伸ばして。3日目連勝の上田に勢い。果敢攻めも。馬場も日ごとに上積みができている。＜1＞桐生順平足は悪くないと思うけど、しっくりはきていない。＜2＞宮地元輝決して悪い足ではなくて水準より少し上はある。まだバチッと合い切っていない