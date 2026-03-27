お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（32）が25日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。昨年行われた「M-1グランプリ2025」の開催当日に食べた夕食メニューに出演者たちが驚く場面があった。今回の説は「自分が何を食べたか思い出せるの1週間が限界説」で、鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんと「レインボー」のジャンボたかお、池田の4人が挑戦。4人には事前に「健康特番の事前アンケート」と