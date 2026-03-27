【大いに気になる!】「みんなの前で騎手時代の勝負服を着るんだよ」。赤嶺本浩師（72＝大井）が照れくさそうに話した。今月いっぱいで調教師を定年引退。大井の騎手としてデビューした75年から始まった半世紀以上にわたる競馬人生に別れを告げる。管理馬のラストランは、27日8Rのアンニンドウフ。その後、冒頭にあるように赤嶺本師が勝負服姿で登場する予定となっている。騎手（75〜91年）として地方通算651勝、調教師（92〜