向井康二（Snow Man）が出演するカードゲーム「UNO（ウノ）」の最新商品CM「進化系ウノ うそウノ」篇、「進化系ウノ ウノハンパねぇ！」篇が、4月1日のエイプリルフールに発売される「うそウノ」に先駆けて公開された。テレビ放映は4月下旬に予定されている。【動画】向井康二の様々な表情が見られる「UNO」新CM今回公開されたのは、2026年4月1日に発売される、相手を欺く心理戦が楽しめる新商品「うそウノ」と、カードを10枚