開幕ローテ入り米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨む。メジャー2年目の佐々木朗希投手は先発ローテーション入り。春季トレーニングで苦戦したこともあり、米記者は起用に疑問を呈している。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」は「ドジャースは悲惨な春にもかかわらず、今のところロウキ・ササキをローテーションに留める」との見出しでケイティー・ウー記者の署