◇インターリーグホワイトソックスーブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）に行われるブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。4回の第2打席も四球だった。ブルワーズの先発で160キロ超の速球を誇る23歳の剛腕ミジオロウスキーと対戦した。注目の初打席は160キロ前後の直球に対して豪快な空振りもありながら、最後はフルカウントから冷静