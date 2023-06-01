３バックと４バックは似て非なるものだ。３バックの中央と両脇で役割は異なり、４バックの２CBも３バック中央とはプレーエリアやカバーリングの仕方が違う。「３バックがダメなら、じゃあ、４バック」とそんな簡単な切り替えで成立などしない。試合中のシステム変更に対応できる柔軟性はだからこそ貴重で、それを備えた選手が重宝されるのも当たり前の話である。そうした背景を踏まえて、３バックと４バックの両方を経験して