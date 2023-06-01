現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ準決勝が各地で開催。イスタンブールのベシュクタシュ・パークでは、パスCに入ったトルコとルーマニアの一戦が行なわれた。パスCにはトルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボが同居。それぞれがまず準決勝を戦い、勝ち抜いた２か国が31日の決勝で１枠の出場権を懸けて激突する。先に決定機を迎えたのはトルコ。31分、エリア内左に侵入したユルドゥズのマイナスのパス