ＳｎｏｗＭａｎの向井康二（３１）がカードゲーム「ＵＮＯ（ウノ）」の最新商品「うそウノ」と「ウノハンパねぇ！」の新ＣＭに出演する。時に徹夜でプレーすることもあるという大のウノ好きで「メンバーから、『ウノのＣＭ？ドッキリだよ、それ』と言われて。これドッキリじゃないですよね？」と笑顔。定番のウノにうそをつく心理戦の要素が加わった「うそウノ」が得意そうなメンバーにはラウールを挙げ「僕は日頃から騙され