レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が26日（日本時間27日）に行われるレッズとの開幕戦のスタメンを外れた。開幕戦のスタメンが発表されたオーダーの中に2年ぶりに開幕ロースター入りした吉田の名前はなかった。24日（同25日）に行われたツインズとのオープン戦最終戦で2安打を放つなど、2戦連続マルチと調子を上げていた。オープン戦は計6試合に出場して19打数4安打で打率.211、3打点だった。