ジュニア内グループ・Ｂ＆ＺＡＩの本高克樹（２７）が２６日、早稲田大学大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程を修了し、博士（工学）の学位を取得したことを発表した。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属タレント初の博士号取得。この日、東京・新宿区の早稲田大学戸山キャンパスで行われた学位授与式後に取材に応じ、晴れやかな笑顔で喜びを語った。アカデミックガウンに袖を通して登場すると