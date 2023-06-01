お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）と良ちゃん（40）が25日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。同番組が誇る“尾行班”の徹底した仕事ぶりに、戦慄（せんりつ）する場面があった。今回の説は「自分が何を食べたか思い出せるの1週間が限界説」で、鬼越トマホークの2人と「レインボー」のジャンボたかお、池田直人の4人が挑戦。4人には事前に「健康特番の事前アンケート」と偽り、3週