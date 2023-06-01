【モデルプレス＝2026/03/27】Snow Manの向井康二が出演する新TVCM「進化系ウノ うそウノ」篇、「進化系ウノ ウノハンパねぇ！」篇が、4月1日エイプリルフールの「うそウノ」発売に先駆けて、3月27日より公開される。【写真】Snow Manメンバー、ユニークな“ウノ顔”を披露した新CM◆向井康二、進化系ウノの楽しさ体験新TVCMには、1月11日の「ウノの日」に合わせて、2025年に誕生したウノのキャラクター“ウノさん”も初登場。向井