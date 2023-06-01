【モデルプレス＝2026/03/27】B&ZAIの本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）が26日、都内で開催された早稲田大学博士号取得囲み取材会に出席。Snow Manの阿部亮平とのやり取りを明かした。【写真】STARTO所属タレント初の博士号を取得した人気ジュニア◆本高克樹、学業と芸能活動両立「アイドルとして博士号を取ることの意味があった」学部から9年間にわたり研究を続け、STARTO ENTERTAINMENT所属タレント初の博士号取