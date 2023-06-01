マイアミ・オープン大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 2 - 0 [エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニス] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第10日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第1シードのマルセ