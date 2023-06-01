現地３月28日にスコットランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が26日、敵地グラスゴー近郊のダンバートンで３日目の練習を実施。冒頭の約30分間が公開された。 体調不良により合流が遅れた19歳のMF佐藤龍之介は、３日連続でトレーニングを欠席。スコットランド戦の出場は厳しくなった。残りの26人が練習に参加。公開された限りでは、別メニューの選手はいなかった。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部