【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man向井康二が出演する、カードゲーム「UNO（ウノ）」の新商品“うそウノ”と“ウノ ハンパねぇ！”のTVCM『進化系ウノ うそウノ』篇と『進化系ウノ ウノハンパねぇ！』篇が、4月1日、エイプリルフールの“うそウノ”発売に先駆けて公開となった（※テレビ放映は4月下旬を予定）。 ■「ウノさん」の無茶ぶりにテンポよく応える、向井康二 4月1日に発売される、