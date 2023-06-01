俳優の海宝直人（37）が26日、都内で主演ミュージカル「レベッカ」の製作発表会見に出席した。本作は大金持ちの男性と結婚した「わたし」が亡くなった前妻の影におびえながらも真実を突き止めるロマンスサスペンス。08年の初演以来4度目の上演で、海宝は上流紳士マキシムを演じる。19年まで山口祐一郎が演じてきた大役を引き継ぐこととなり「先輩方が大事にしてきた作品に参加させて頂けるという光栄な思いと、キャストとして